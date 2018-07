BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat ihre Meinungsfindung zu möglichen finanziellen Dürre-Hilfen für die Landwirte noch nicht abgeschlossen. Am Dienstag werde es auf Arbeitsebene ein erstes Gespräch von Bund und Ländern geben, sagte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Dies diene der Bestandsaufnahme, erklärte die Sprecherin. Dann müsse man noch den Erntebericht Ende August abwarten. Erst danach könne man über Finanzhilfen entscheiden. Die deutschen Landwirte fordern wegen angeblicher Ernteausfälle eine Milliarde Euro an Hilfen.

July 30, 2018 06:07 ET (10:07 GMT)

