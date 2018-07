Der Nasdaq 100 (ISIN: US6311011026) ist ein klein wenig höher gestiegen als von mir in meiner letzten Betrachtung vor zwei Wochen prognostiziert. Wesentliches hat sich dadurch nicht zugetragen, zumal die "Strafe" in Form einer sehr dynamischen Korrektur faktisch auf den Fuß folgte. Durch diese Performance konnte der Index, ungeachtet des leichten Überschießens, meine langfristige Sichtweise weiter bestätigen. Wie es der obere Chart zeigt, befindet sich der Nasdaq 100 am Ende eines sehr langen ... (Henrik Becker)

