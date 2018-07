FlipNpik, die weltweit erste blockchainbasierte kollaborative Social-Media-Plattform, die Nutzer für ihre Engagements in Social Media belohnt, gibt eine Partnerschaft mit dem amerikanisch-französischen Unternehmen Atayen Inc. bekannt.

Als Spezialist in der Entwicklung von Anwendungen wie die iFrame Apps, eine Komplettsuite an Facebook Apps zur Steigerung des geschäftlichen Engagements der Nutzer, bietet Atayen einmalige Expertise bei Social-Media-Netzwerken, von der die Plattform und das Ökosystem von FlipNpik zweifellos profitieren werden. Atayen wird seinen über eine halbe Million großen weltweiten Händlerstamm im Rahmen der Partnerschaft auf der FlipNpik-Plattform registrieren. Darüber hinaus wird FlipNpik umfangreiche Marketingkooperationen mit Atayen eingehen, um die mehr als eine Million Nutzer von Atayen zu erreichen.

"Die strategische Allianz mit Atayen wird nicht nur FlipNpiks Durchdringung des weltweiten Markts beschleunigen und unseren Nutzern den Zugang zu einer enormen Auswahl globaler Händler ermöglichen, sondern auch den hohen Eigenwert des FlipNpik-Ökosystems deutlich steigern", so Henri Harland, CEO von FlipNpik.

In der letzten Phase seines demokratischen und unkonventionellen privaten Verkaufs bietet FlipNpik der Öffentlichkeit besondere "Wal"-Boni (Bonus von bis zu 100% auf Token) bei einem niedrigen Buy-in von mindestens 100 US-Dollar an. Der private Verkauf für die Öffentlichkeit läuft jetzt nur noch fünf Tage und endet am 3. August. Weitere Informationen über FlipNpik finden Sie unter https://flipnpik.io

Über FlipNpik

FlipNpik ist das erste blockchainbasierte kollaborative Social Media, über das die Nutzer ihre Posts auf Social Media monetarisieren können, indem sie ihre Lieblingsgeschäfte vor Ort unterstützen. Die Benutzer werden dafür belohnt, wenn sie für Unternehmen werben und posten, was wiederum die Vermarktung und Außenwirkung der Unternehmen stärkt. Die mobile FlipNpik App ist für iOS und Android verfügbar und FlipNpik hat Unternehmen in der Schweiz, Großbritannien, Irland, Singapur, Kanada und Frankreich gelistet. https://flipnpik.io

Über Atayen

Atayen Inc. ist ein amerikanisch-französisches Unternehmen mit einmaliger Expertise in der Entwicklung von auf Unternehmensseiten für Facebook und soziale Netzwerke ausgerichteten Apps. Die beliebteste App von Atayen ist die iFrame App, eine webbasierte Marketingplattform für Social Media, die kleinen und mittleren Unternehmen bei der Bindung ihrer Kunden auf Facebook hilft. https://www.atayen.us

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

