Zwar läuft die Berichtsperiode in den USA insgesamt erfreulich, dennoch hatten Aktienanleger in den vergangenen Sitzungen auch einige herbe Enttäuschungen zu verdauen. Daher stellen sich Händler zur Handelseröffnung an der Wall Street am Montag auf leichte Verluste ein, der Aktienterminmarkt deutet einen knapp behaupteten Beginn am Kassamarkt an. Auf den marktbreiten S&P-500 könnte der dritte Tage in Folge mit Verlusten warten. Immerhin deutet sich nach der zweitägigen Talfahrt der Technologiewerte eine Stabilisierung an. Die Branchentitel waren durch die Enttäuschungen verbunden mit rasanten Einbrüchen des Kurses bei Facebook und Twitter belastet worden.

Bislang verbuchen die drei wichtigsten Indizes im Juli bislang aber Aufschläge und dokumentieren damit die übergeordnet gute Berichtssaison, die Sorgen über die Handelsstreitigkeiten mehr als wettmacht. Der S&P-500 liegt seit Monatsbeginn 3,7 Prozent vorn, Dow-Jones und Nasdaq-Composite 4,9 bzw. 3 Prozent. Anleger brächten die Rendite des S&P-500 zu großen Teilen mit der Stärke der "FANG-Aktien" in Verbindung, sagt ein Händler. "Tatsächlich sind 92 Prozent der Gewinne des S&P-500 im Jahr 2018 außerhalb der Großen sechs (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet und Netflix) auf einer gleichgewichteten Basis aufgetreten. Dies zeigt, dass es in diesem Jahr breite Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen."

July 30, 2018

