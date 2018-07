Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien von 225 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der deutsche Industriegasekonzern bringe in die "Ehe" mit dem US-Partner Praxair mehr ein als bislang erwartet, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem die Fusion nun bei den Behörden durch sei, dürfte sich der Fokus der Anleger auf das überdurchschnittliche Gewinn-Wachstumspotenzial richten./edh/mis

Datum der Analyse: 30.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2E4L75

AXC0118 2018-07-30/12:51