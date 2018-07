Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axel Springer nach Halbjahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Nach den Kennziffern habe sie nur geringe Änderungen an ihren Gewinnprognosen (EPS) für die jahre 2018 bis 2020 vorgenommen, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Montag vorliegenden Studie. Die langfristigen Aussichten des Medienkonzerns schätzt sie weiterhin vorsichtig ein./edh/mis Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-07-30/12:53

ISIN: DE0005501357