Vom 23.-26. August 2018 findet zum 39. Mal das Internationale Jazzfestival in Saalfelden Leogang vor der Bergkulisse des Steinernen Meeres statt.



Saalfelden Leogang (ots) - Einmal jährlich, wenn sich die internationale Jazzszene in Saalfelden Leogang tummelt, zeigen namhafte MusikerInnen und Newcomer ihre ungewöhnlichen Sounds. Vor beeindruckender Natur und Bergkulisse - auf Almen, in Konzertsälen und auf weiteren Bühnen in der Stadt - reicht die Bandbreite vom konzentrierten Zuhören bis zum ausgelassenen Tanzen und Feiern.



Zwtl.: So viel Musik "for free" gab's noch nie!



Neben 21 kostenpflichtigen Konzerten auf der MainStage im Congress und den ShortCuts im Kunsthaus Nexus bietet das Jazzfestival Saalfelden heuer erstmals nochmal so viele Konzerte bei freiem Zutritt auf insgesamt fünf verschiedenen Bühnen. Neben der Citystage, dem Nexus+, den Almkonzerten und dem Kinderkonzert wurde dieses Jahr eine weitere Reihe ins Leben gerufen. Unter dem Titel "City Tracks" werden erstmals zwei weitere Spielstätten programmiert: das Museum Schloss Ritzen mit dem "Paier Valcic Quartett" und die Buchhandlung Wirthmiller mit dem "Duo Hofmaninger/Schwarz".



Das Festival startet traditionell am Donnerstag um 18.30 Uhr am Rathausplatz auf der CityStage. Dieses Jahr mit der Band "Mokoomba" aus Zimbabwe sowie "La Chiva Gantiva" aus Belgien um 20.00 Uhr. Am Freitag und Samstag finden jeweils zwei weitere Konzerte auf der Bühne am Rathausplatz statt.



Drei Almen werden am Samstag und Sonntag bespielt - los geht's am Samstag mit der Huggenbergalm um 11.00 Uhr: die österreichische Band "Fainschmitz" ist mit ihrer Mischung aus Gypsy-Swing, Chanson und Jazz eine wahre Entdeckung. Und auch "Die Strottern" auf der Stöcklalm sowie "Dobrek Bistro" auf dem Kühbühel werden am Sonntag um 11.00 Uhr jeweils für einen schönen Start in den letzten Festivaltag sorgen.



Die Bühne Nexus+ wird in diesem Jahr weiter ausgebaut - ganze sechs Konzerte sind hier am Freitag, Samstag und Sonntag in der Blackbox kostenlos zu hören - Platzkarten gibt es hier für den jeweiligen Tag immer ab 18.00 Uhr im Kunsthaus Nexus!



Parallel dazu wird im Cafe Nexus erstmals das DJ Kollektiv "CLUB ANALOG" seine Plattenkiste öffnen und die coolsten Tracks der Soul, Funk und Jazzgeschichte zum besten geben.



Damit die kleinsten Jazzfans auch nicht zu kurz kommen, findet am Sonntag wie gewohnt ein Kinderkonzert mit "Pepe & Speedy" im Kafka Saal im Kunsthaus Nexus statt.



