Unterföhring (ots) - Prominenter Premierengast: Tennis-Legende Boris Becker (50) gibt heute bei "Endlich Feierabend!" sein erstes Interview nach der Trennung von Ehefrau Lilly. Die Moderatoren Annett Möller und Daniel Boschmann begrüßen den ehemaligen Wimbledon-Champion um 18:00 Uhr in "ihrem" Wohnzimmer. Das neue SAT.1-Vorabendformat geht am heutigen Montag, 30. Juli 2018, zum ersten Mal live auf Sendung.



"Endlich Feierabend!" - ab 30. Juli 2018 von Montag bis Freitag jeweils um 18:00 Uhr live in SAT.1



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Factual & Sports Michael Ulich Tel. +49 89 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Clarissa Schreiner Tel. +49 89 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2