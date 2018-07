Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die SANTAN 1,125% 2025 Anleihe (ISIN XS1751004232/ WKN A19UUN) der Banco Santander S.A. (ISIN ES0113900J37/ WKN 858872) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu kaufen.Die kürzlich veröffentlichten Q2/2018-Zahlen und weiterhin positive Geschäftsaussichten der größten spanischen Bank Santander gepaart mit ihren kontinuierlich erfolgreichen Geschäftsmodel würden das Institut prägen. Die starke geografische Diversifizierung des G-SIB (global systemisches Institut) sollten etwaige Schwächephasen in einzelnen Märkten mitigieren. Stabile Ergebnisse in den einzelnen Regionen bzw. stabile Fundamentaldaten legen die Basis für unseren Ausblick und Empfehlung, so die Analysten der RBI. Hinterlegt worden sei dies bereits mit einer Ratingheraufstufung in diesem Kalenderjahr. Emissionserfordernisse an Senior non-preferred (SNP) bzw. MREL-Verbindlichkeiten sollten sich laut Unternehmensangaben und der letzten Kommunikation des SRB stark reduziert haben und somit keine Schwierigkeit darstellen. Obwohl im SNP-Bereich annähernd gleich gerated wie ihre Konkurrentin BNP Paribas, würden die SNP-Titel doch mit einem Abschlag zum französischen G-SIB handeln. ...

