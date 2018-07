Der Human Ressource Software-Entwickler Infoniqa-Gruppe konnte mit der Beteiligungsgesellschaft Elvaston mit Sitz in Berlin einen neuen strategischen Partner und Mehrheitsgesellschafter gewinnen. Die Invest AG wurde im Zuge dieser Transaktion erfolgreich abgeschichtet. "Die Invest AG hat uns mit sehr flexibel einsetzbaren Eigenkapitalmitteln bei den entscheidenden strategischen Schritten zum jeweils richtigen Zeitpunkt unterstützt. So konnten wir in den letzten drei Jahre mehrere zum Teil sehr komplexe Akquisitionen umsetzen", erklärt Alexander Zrost, CFO der Infoniqa Gruppe. CEO Siegfried Milly und Mag. Alexander Zrost sind weiterhin relevant am Unternehmen beteiligt und werden gemeinsam mit Elvaston den strategischen Wachstumskurs weiter vorantreiben. Auch die...

