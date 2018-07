Baader Helvea Equity Research als Top Broker in Europa bei den Analyst Awards 2018 ausgezeichnet DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges Baader Helvea Equity Research als Top Broker in Europa bei den Analyst Awards 2018 ausgezeichnet 30.07.2018 / 13:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation: Baader Helvea Equity Research als Top Broker in Europa bei den Analyst Awards 2018 ausgezeichnet Unterschleißheim, 30. Juli 2018: Im Rahmen der Thomson Reuters Analyst Awards EUROPE 2018 erzielt das Research Team der Baader Bank Gruppe fünf ausgezeichnete Platzierungen. Für ihre Leistungen in der Einzeltitelauswahl ("Industry Stock Picking") wurden Volker Bosse ("Non-Food Retail") mit Platz 1 und Günther Hollfelder ("Technology Hardware") mit Platz 2 in ihren Sektoren ausgezeichnet. Weiterhin konnten in der Kategorie "Top Earnings Estimators" Andreas von Arx ("Food & Household Products") Platz 1, Daniel Bischof ("Insurance") Platz 2 und Knut Woller ("IT Services") Platz 3 belegen. "Die Auszeichnung bestätigt uns in unserer Strategie, mit unserem auf die DACH-Region konzentrierten Research ein qualitativ hochwertiges Produkt vorzuhalten. Wir freuen uns über die wiederholte Auszeichnung als Top Anbieter für Research in einer Vielzahl von Sektoren." kommentiert Christian Bacherl, der für das Kapitalmarktgeschäft der Baader Bank zuständige Vorstand. Thomson Reuters erstellt jedes Jahr eine globale Rangliste der Qualität der Research-Angebote und bietet damit einen ausgezeichneten objektiven Gradmesser für die Leistungsfähigkeit der Research-Anbieter. Die Auszeichnungen würdigen die weltweit führenden individuellen Sell-Side-Analysten und Firmen. Ferner können sie auch von Buy-Side-Firmen verwendet werden, um die führenden Analysten bei Sell-Side-Firmen zu identifizieren. Die Thomson Reuters Analyst Awards messen die Leistung von Sell-Side-Analysten auf der Grundlage der Renditen ihrer Kauf-und Verkaufsempfehlungen in Bezug auf Industrie-Benchmarks sowie die Genauigkeit ihrer Ertragsschätzungen in 14 Regionen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen: Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland Katharina Ariane Beyersdorfer Senior Manager Head of Group Communication T +49 89 5150 1016 F +49 89 5150 291016 M +49 172 6659 389 katharina.beyersdorfer@baaderbank.de http://www.baaderbank.de Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Institutional Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. Das Baader Helvea Equity Research umfasst ein Team von über 20 erfahrenen und ausgezeichneten Analysten, die insgesamt über 200 Unternehmen analysieren und bewerten. 30.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1016 Fax: +49 89 5150 1111 E-Mail: communications@baaderbank.de Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 709113 30.07.2018

ISIN DE0005088108

AXC0128 2018-07-30/13:22