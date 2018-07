Im Rahmen seines strategischen Wachstumsplans stellte Fitch Solutions heute die Macro Intelligence Solutions vor, die BMI Research in die Inhaltssuite von Fitch Solutions integrieren und die von Fitch Ratings bereitgestellten Kreditinformationen mit BMI-Expertise kombinieren. Damit erhalten die Kunden eine einzige zuverlässige Quelle für Kredit- und makroökonomische Informationen.

"Die vollumfängliche Integration von BMI Research ist ein bedeutender Meilenstein für Fitch Solutions. Dass die Kompetenzen der 150 Fachanalysten von BMI nun zum Angebot von Fitch Solutions hinzukommen, ist ein weiterer Schritt vorwärts in unserer Strategie der Ausweitung unseres Content-Portfolios, Investition in unsere Macro-Intelligence-Plattform und Bereitstellung einer umfassenden und konsolidierten Lösungssuite, in der Technologie, Recherchen, Daten und Analysen zum Einsatz kommen", erklärte Dr. Ranjit Tinaikar, President, Fitch Solutions.

"Im zeitnahen Anschluss an die Übernahme von Fulcrum Financial Data ist dies ein wichtiger Fortschritt in der Umsetzung der Wachstumspläne und Richtung von Fitch Solutions, und wir freuen uns auf die fortgesetzte Expansion und Dynamik in unserem Geschäft", so Tinaikar weiter.

"Die Erstellung unseres Angebots an Macro Intelligence Solutions unter Einbeziehung der unternehmenseigenen Makrodaten und beispiellosen Abdeckungsbreite und Sektorrecherchen von BMI, die mehr als 200 Märkte und 22 Branchen umspannen, ist eine bedeutsame Entwicklung in der stetigen Ausweitung der Fähigkeiten unserer Lösungen. Damit können wir unseren Kunden über die Fitch-Connect-Plattform ein wirklich integriertes Angebot vorlegen", sagte Brian Filanowski, Global Head of Product and Solutions, Fitch Solutions.

Als einer der branchenweit führenden Datenanbieter baut Fitch Solutions sein Geschäft auf drei grundlegende Lösungen auf: Macro Intelligence Solutions, Counterparty Risk Solutions und Debt Market Solutions.

Der Deckungsbereich von BMI Research bleibt unverändert. In Zukunft werden alle Inhalte von BMI Research Recherchen, Daten und Berichte vollumfänglich in die Macro Intelligence Solutions von Fitch Solutions integriert und allen Abonnenten auf Fitch Connect (www.fitchconnect.com) zur Verfügung gestellt. Die Marke BMI wird durch Fitch Solutions Macro Intelligence Solutions ersetzt.

Fitch Solutions ist ein branchenweit führender Anbieter von Kredit-, Fremdkapitalmarkt- und Macro-Intelligence-Lösungen und der Hauptvertrieb des Inhalts von Fitch Ratings. Derzeit verlassen sich 90 Prozent der weltweit führenden Banken und Finanzinstitutionen sowie multinationale Konzerne, Regierungsstellen und Beratungsfirmen in der ganzen Welt bei ihrer Entscheidungsfindung auf die von Fitch bereitgestellten Inhalte.

Fitch Solutions gehört zur Fitch Group, einem weltweit führenden Anbieter von Finanzinformationsdiensten mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern. Die Fitch Group befindet sich vollumfänglich im Besitz von Hearst.

