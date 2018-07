Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Twitter Inc nach einer Telefonkonferenz von 50 auf 45 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umsatzausblick des Kurznachrichtendienstes für das dritte Quartal sei locker erreichbar, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 reduzierte der Experte aber./edh/bek

Datum der Analyse: 30.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US90184L1026

AXC0131 2018-07-30/13:44