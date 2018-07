In der letzten Woche war der Kursrutsch der Facebook-Aktie eines der Top-Themen auf aktienlust.tv. 20% Minus an nur einem Tag bzw. 120 Mrd. Dollar Wertvernichtung sind schon rekordverdächtig. Rasch machten einige "Experten" schon das Story-Ende des Sozialen Netzwerkes aus, doch das geht aus unserer Sicht zu weit. Mick Knauff berichtet von der Stimmung am Frankfurter Börsenparkett und erläutert natürlich auch seine Sicht der Dinge. Wer Facebook jetzt abschreibt, begeht nicht nur seiner Meinung nach ...

