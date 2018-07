Potsdam (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wären heute Landtagswahlen, käme die AfD mit 24,2 % auf den ersten Platz.



Dazu erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz:



"Es freut mich sehr, dass die Brandenburger unsere bisherige Oppositionsarbeit im Landtag in diesem Ausmaß honorieren. Über 24 % für die AfD, das ist aber auch die Quittung für das mehr als offensichtliche Versagen von Rot-Rot in wirklich allen Politikfeldern: Gesundheit, Infrastruktur, Verkehr, Landwirtschaft, Finanzen, innere Sicherheit, Wirtschaft, Bildung, der Umgang mit sogenannten 'Flüchtlingen'. Die Menschen im Land haben jegliches Vertrauen in SPD und Linke verloren. Wenn Rot-Rot tatsächlich einmal etwas anpackt, geht es voraussehbar daneben und die Menschen merken immer häufiger, dass die Truppe um Woidke eben nicht die Interessen der Bürger vertritt. Das Kabinett aus Linken und SPD kämpft nur noch verzweifelt um das eigene politische Überleben und hat dabei völlig aus dem Blick verloren, was seine Aufgabe wäre: Politik im besten Interesse der Menschen zu machen, die hier schon immer leben, die hier ihre Wurzeln haben, die dieses Land Heimat nennen. Für die Menschen, die hierbleiben wollen, die hier eine Zukunft suchen. Wir von der AfD wissen, wer uns in den Landtag gewählt hat. Wir haben schon immer den Bürger im Mittelpunkt unseres politischen Handelns gesehen und das wird auch immer so bleiben. Das wissen die Menschen und deshalb genießt die AfD das Vertrauen der Brandenburger. Deshalb bedanke ich mich heute herzlich bei allen für diesen wachsenden Zuspruch."



OTS: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130777.rss2



Pressekontakt: Detlev Frye Telefon (0331) 966-1880 E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de



Soziale Medien:



Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/