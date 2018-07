Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Freitag um fast 1,2K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Donnerstag bei 188.701 Kontrakten lag. Das Volumen fiel gleichzeitig um fast 30K Kontrakte. GBP/USD hält sich um 1,3050 Die jüngste Kursentwicklung des Cable ging mit einem Anstieg des ...

