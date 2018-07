Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum trübt sich leicht ein

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Juli leicht gesunken. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel um 0,2 auf 112,1 Punkte. Volkswirte hatten mit einem solchen Indexrückgang gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator stieg dagegen um 0,1 auf 112,3 Punkte.

Eurozone-Geschäftsklima sinkt im Juli

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im Juli im Vergleich zum Vormonat eingetrübt. Wie die Europäische Kommission berichtete, fiel der entsprechende Index auf plus 1,29 Punkte von revidiert plus 1,38 (vorläufig: plus 1,39) Punkte im Juni. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 1,35 Zähler erwartet.

Spaniens Inflationsrate im Juli stabil

Der Preisdruck in Spanien ist im Juli stabil geblieben. Wie die nationale Statistikbehörde mitteilte, verharrte die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresrate bei 2,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 2,4 Prozent erwartet.

Inflation in Bundesländern entwickelt sich unterschiedlich

In einzelnen Bundesländern hat sich die Inflation im Juli unterschiedlich entwickelt. Während die jährliche Inflationsrate in Sachsen zulegte, gab sie in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen nach. In Hessen und Brandenburg blieb sie wiederum stabil, wie die Statistischen Landesämter meldeten. Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die jährliche Inflationsrate bei 2,1 Prozent verharrt.

BA-X-Stellenindex erklimmt neues Rekordhoch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt weiter sehr hoch. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Juli um 2 Punkte auf 256 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Damit kletterte der Index - nach einer kurzen Wachstumspause im ersten Quartal des Jahres - auf den bislang höchsten Wert seit der Einführung des Index im Jahr 2005, wie die BA mitteilte.

Bauern erwarten "schlechteste Ernte dieses Jahrhunderts"

Der Deutsche Bauernverband (DBV) rechnet angesichts der anhaltenden Trockenheit und Hitze in Deutschland in diesem Jahr mit der "schlechtesten Ernte" des Jahrhunderts. Die Ernteausfälle ziehen sich dabei "durch alle Kulturen hinweg", egal ob Getreide, Raps, Grünfutter oder Kartoffeln, sagte DBV-Vizegeneralsekretär Udo Hemmerling der Nachrichtenagentur AFP. Bis auf Regionen ganz im Süden sei praktisch das gesamte Bundesgebiet betroffen.

Bund-Länder-Treffen zu Dürrefolgen für die Landwirtschaft

Die Bundesregierung hat ihre Meinungsfindung zu möglichen finanziellen Dürre-Hilfen für die Landwirte noch nicht abgeschlossen. Am Dienstag werde es auf Arbeitsebene ein erstes Gespräch von Bund und Ländern geben, sagte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Montag in Berlin. Dies diene der Bestandsaufnahme, erklärte die Sprecherin. Dann müsse man noch den Erntebericht Ende August abwarten. Erst danach könne man über Finanzhilfen entscheiden.

Jeder dritte Wähler liebäugelt mit den Grünen

Die Grünen sind einer Umfrage zufolge die großen Gewinner der politischen Turbulenzen der vergangenen Monate. Mittlerweile kann sich jeder dritte Wähler vorstellen, die Partei zu wählen, wie die Meinungsforscher des Forsa-Institits für die Fernsehsender RTL und N-TV herausgefunden haben. Laut Forsa verfügen die Grünen in der Bevölkerung über 10 Prozent Stammwähler, erreichen mit ihren Positionen aber mittlerweile deutlich mehr.

Indien entzieht Millionen Menschen faktisch die Staatsbürgerschaft

Indien hat anhand eines umstrittenen vorläufigen Bürgerregisters vier Millionen Menschen im Bundesstaat Assam faktisch die Staatsbürgerschaft entzogen. "Es ist ein historischer Tag für Assam und ganz Indien", sagte Shailesh, oberster Registrierbeamter Indiens, bei einer Pressekonferenz. Die Veröffentlichung des ersten vollständigen nationalen Bürgerregisters (NRC) sei "ein Meilenstein".

Belgien Juli Verbraucherpreise +2,2% (Juni: +2,1%) gg Vorjahr

Schweden 2Q BIP +1,0% gg Vorquartal

Schweden 2Q BIP +3,3% gg Vorjahr

Schweden 2Q BIP PROGNOSE: +0,5% gg Vorquartal

Schweden 2Q BIP PROGNOSE: +2,6% gg Vorjahr

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Juni +5,4 Mrd GBP (Mai: +5,3 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Juni +3,9 Mrd GBP (Mai: +3,8 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Juni 65.619 (Mai: 64.684)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Juni +1,6 Mrd GBP (Mai: +1,6 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Juni PROG: +1,4 Mrd GBP

