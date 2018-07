Wenn Eon alle behördlichen Genehmigungen erhält, werden dem Energiekonzern bald 86,2 Prozent von Innogy gehören. Das ist der Stand nach Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Minderheitsaktionäre.Den Löwenanteil an Innogy - insgesamt 76,8 Prozent - soll Eon von RWE bekommen. Für die übrigen Anteile hat der Energiekonzern den Minderheitsaktionären ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gemacht und auf diesem Wege weitere 9,4 Prozent eingesammelt. Falls die Behörden keine Einwände haben, wird der Gesamtanteil Eons an Innogy nach Vollzug der Transaktion also bei ...

