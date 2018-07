STATS Edge ist die einzige KI-gestützte Plattform, die die Vorbereitung auf ein Spiel durch die Bereitstellung von besseren Einblicken in kürzerer Zeit verbessert

STATS, das weltweit führende Unternehmen für Sport-Daten und -Intelligenz, gab die Bereitstellung von STATS Edge, einem revolutionären KI-gestützten Tool bekannt, das Fußballvereinen auf der ganzen Welt intelligente Einblicke bietet.

Unter Verwendung der neuesten KI-Funktion und maschinellem Lernen kann STATS Edge die Leistung eines Teams objektiv analysieren, Spielstile vergleichen, bahnbrechende, vorgegebene Spielanalysen durchführen und vieles mehr. Gleichzeitig verknüpft es die Analyse auf Knopfdruck mit Video, um den Prozess der Vorbereitung auf ein Spiel drastisch zu beschleunigen. STATS Edge ist so konfiguriert, dass es die wichtigsten Erkenntnisse für einen bevorstehenden Gegner auf der Grundlage des aktuellen Wettbewerbs oder über die gesamte Saison hinweg findet, indem es KI-generierte Metriken verwendet, die nachweislich den Sieg anzeigen und es zum umfassendsten Tool für die Spielvorbereitung machen, das heute verfügbar ist.

"Während der Spielsaison haben die Trainer und Analysten wenig Zeit, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten, dennoch werden sie mit einer überwältigenden Menge von Daten und Videos überschüttet, die sie verdauen sollen", erklärte Carl Mergele, Chief Executive Officer von STATS. "Mit STATS Edge können Teams und Analysten schnell durch die komplexe Leistung des Teams und die Spielstilanalyse navigieren, um siegreiche Strategien zu entwickeln, die durch Videobeweise untermauert werden. Der einzige Weg, ein Tool dieses Ausmaßes zu schaffen, ist es, eine enorme Menge von korrekten Daten zur Verfügung zu haben, was bei uns der Fall ist, und komplexe KI und maschinelles Lernen zu verwenden, und wir haben das bestes KI-Team in der Branche."

Das preisgekrönte KI-Team von STATS bestimmt nach wie vor das Tempo in der Branche und kann auf acht Doktoranden verweisen, die 16 Arbeiten veröffentlicht und 2016 neun Patentanmeldungen eingereicht haben. Das Team wurde auf der MIT Sloan Sports Analytics Konferenz 2016 als Preisträger für die beste Forschungsarbeit ausgezeichnet und belegte in den Jahren 2017 und 2018 jeweils den zweiten Platz. Der Erfolg des KI-Teams ist auf die komplexen Modelle zurückzuführen, die es mit Hilfe von STATS-Daten erstellt, die als die umfassendsten und genauesten in der Branche anerkannt wurden. Eine vor kurzem durchgeführte Studie der Northwestern University hat ergeben, dass STATS 99,6 Prozent der Premier League-Events gemeldet hat und damit ihren besten europäischen Konkurrenten (85,1 Prozent) um Hunderte von Events im Laufe von 90 Minuten übertrifft.

"Anhand der Unmengen von historischen, von STATS erfassten Daten, konnte unser Team KI-getriebene Modelle zum Verständnis des Fußballsports als Ganzem erstellen", führte Dr. Patrick Lucey, Vice President für KI bei STATS aus. "Im Durchschnitt brauchen Backroom-Analysten 25 Stunden im Verlauf von drei Tagen, um anhand von Videos von fünf vorangegangenen Spielen Einblicke in einen Gegner zu gewinnen und siegreiche Strategien zu entwickeln. Mit Edge erhalten Trainer und Analysten all das auf Knopfdruck, was ihnen mehr Zeit gibt, sich darauf zu konzentrieren, die Vorgehensweise für das nächste Spiel zu perfektionieren. Dies ist in der Tat die Zukunft des Fußballsports weltweit."

STATS Edge hatte sein Debüt bei der Fußballweltmeisterschaft als ein Vorbereitungs-Tools für das Team von Kroatien, das den zweiten Platz belegte. Es ist erhältlich für Vereine, Ligen und Föderationen rund um die Welt, einschließlich der English Premier League, Italian Serie A, Qatar Stars League, Superliga Argentina, English Championship, Ligue de Football Professional (Frankreich), Bundesliga 1 (Deutschland), La Liga (Spanien), Premier Soccer League (Südafrika), Jupiler Pro League (Belgien), Eerste Divisie (Holland), UAE Premier League (Arabische Golf-Liga), English League 1, English League 2 und Scottish Premier League, wobei immer mehr Ligen hinzukommen. Weitere Informationen über STATS Edge finden Sie unter: https://www.stats.com/edge/.

Über STATS

STATS ist Weltmarktführer im Bereich Sportinformationen und bewegt sich im Schnittpunkt von Sport und Technologie. Die weltweit innovativsten Marken, Technologiefirmen, Ligen sowie Dutzende von Teams bei Weltmeisterschaften vertrauen auf STATS, um ihren Weg zum Sieg zu finden. STATS kombiniert die schnellste und genaueste Datenplattform mit Videoanalyse, Sport Content und Forschung, Spieler-Tracking mit neuester künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um unvergleichbare Medien- und Teamleistungslösungen zu bieten. Als Pionier bei Live-Sportdaten beschleunigt STATS weiterhin mit STATS Edge, der ersten leistungsstarken Teamlösung auf Grundlage von KI, die Innovationen in der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.stats.com und folgen Sie STATS auf Twitter @STATS_Insights.

