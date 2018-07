Die Aktie des angeschlagenen Möbelkonzerns Steinhoff steht auch in der neuen Woche im Fokus der Anleger. Heute geht es um rund 5% nach oben, auf Wochensicht beträgt der Kursverlust 19%, in der 1-Monats-Betrachtung steht ein Gewinn in Höhe von satten 124% auf der Steinhoff-Anzeigetafel. Damit sind tägliche, prozentual zweistellige Kursschwankungen bei der Steinhoff-Aktie schon...

