Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Für Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ein Verkaufskandidat. Die Twitter-Aktie habe am Freitag 20% verloren, weil die Kundenanzahl nicht so stark gewachsen sei wie erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...