Der US-Leitindex hat sich in der Vorwoche oberhalb von 25.400 Punkten etabliert. Nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Tage sollte am Montag mit einer Konsolidierung gerechnet werden. Das nachfolgende Kursziel von 25.700 Zählern bleibt aber intakt. Was Anleger zum Wochenstart hin wissen müssen. Von Manfred Ries

Den vollständigen Artikel lesen ...