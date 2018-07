Unterföhring (ots) -



"Wenn wir für unsere Fälle Praxiswissen benötigen, fragen wir die Polizei", verraten Volker Klüpfel und Michael Kobr ("Kluftinger"-Reihe). In einem einzigartigen TV-Experiment müssen die Bestsellerautoren nun zeigen, ob ihre Fantasie dem scharfen Verstand eines Profi-Ermittlers standhält: Sie haben den "perfekten Mord" geschrieben, den Kriminalhauptkommissar Peter Honecker innerhalb von 48 Stunden aufklären muss. Kann das Autorenduo den erfahrenen Ermittler auf eine falsche Fährte locken? In "Das Krimi-Duell - Der perfekte Mord?" am Mittwoch, 1. August 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1 treten die Herausforderer gegen den Profi an. Fiktion gegen Realität: Wer entscheidet das TV-Experiment für sich?



Die Spielregeln:



- Die Bestsellerautoren Volker Klüpfel und Michael Kobr schreiben einen fiktiven Mordfall. Kriminalhauptkommissar Peter Honecker hat 48 Stunden Zeit diesen zu lösen. Seine Kollegin Jessica Gerlach darf ihn bei der Recherche unterstützen.



- Dabei stehen dem Ermittler die gleichen Mittel zur Verfügung, auf die er auch während seiner regulären Arbeit zurückgreifen kann: Er darf kriminaltechnische Untersuchungen veranlassen und die sieben Verdächtigen verhören.



- Die Schauspieler erhalten genaue Figurenprofile. Während der Verhöre mit dem Ermittler müssen sie in ihrer Rolle bleiben und improvisieren - eine besondere Herausforderung für die Schauspieler: "Peter Honecker war oft nah dran, mich aus dem Konzept zu bringen und hat mich mit völlig unvorhersehbaren Aktionen oft kalt erwischt", berichtet Schauspielerin Nova Meierhenrich von den Dreharbeiten.



Zum Mordfall:



Feierstimmung im Radiosender FM ONE: Die Crew (in den Rollen u.a. Maria Bachmann, Jonathan Beck, Sina-Valeska Jung und Nova Meierhenrich) stößt auf die 500. Ausgabe ihres Erfolgsformats "Moontalk" an. Doch hinter den Kulissen liegt Zwist in der Luft - und am nächsten Morgen eine Leiche im Studio. Für Kriminalhauptkommissar Peter Honecker beginnt jetzt der Wettlauf gegen die Zeit ...



Zu den Autoren:



Volker Klüpfel und Michael Kobr sind das bekannteste Krimi-Duo Deutschlands: Mit über 6,5 Millionen verkauften Büchern sind sie Dauergast auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Übersetzungen ihrer Bücher erschienen u.a. in Japan, Taiwan, Polen, Russland und der Türkei. Fünf ihrer Kriminalromane wurden verfilmt und ihre Live-Shows haben bislang rund 350.000 Zuschauer besucht. Ihr aktueller Krimi "Kluftinger" (Ullstein Verlag) ist bereits der zehnte Band der Kult-Reihe um den beliebten Allgäuer Kommissar.



