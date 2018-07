Die Q2 Earnings waren der große Schocker für Facebook (WKN: A1JWVX). Der Knackpunkt lag in den im Conference Call durch CFO Wehner geäußerten Sorgen, dass das Umsatzwachstum 2018 schrumpft - und die Kosten steigen. Netflix- (WKN: 552484) und Amazon-Aktionäre (WKN: 906866) beobachten die Lage gespannt - denn beiden Unternehmen könnte das Gleiche drohen.

All das wäre für Facebook halb so wild, wenn nicht die steigenden Ausgaben wären. Diese sind strukturell bedingt. Auslöser war der jüngste Datenskandal durch die Consulting Firma Cambridge Analytica wie auch Ärger mit der EU-Datenverordnung. Ein Wachstumswert wie FB sieht - trotz sich entschleunigendem Wachstum - mit einem 2019e KGV von knapp über 20 durchaus attraktiv aus (Analystenkonsens bei 7.3 US$ pro Aktie).

