Hannover (www.anleihencheck.de) - Zum Abschluss des ersten Halbjahrs präsentiert sich die ökonomische Aktivität in den USA ausgesprochen stark, so die Analysten der Nord LB.Sonderfaktoren würden an dieser Stelle sicherlich eine Rolle spielen. So dürfte es Vorzieheffekte bei der Lieferung von US-Sojabohnen nach China gegeben haben, um den neuen Strafzöllen Pekings auszuweichen. Der regelrechte Wachstumsschub im zweiten Quartal sei aber auch ein reales Phänomen und nicht nur eine Datenverzerrung. Nun drohe jedoch eine gewisse Entschleunigung. Trotz der jüngsten Übereinkunft zwischen den USA und der EU würden viele Beobachter weiterhin mit großer Sorge auf die Handelspolitik in Washington blicken. In der Tat drohe noch immer eine gefährliche Konfrontation mit Peking. ...

