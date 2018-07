Wien (www.fondscheck.de) - Anne Richards verlässt das britische Fondshaus M&G, so die Experten von "FONDS professionell". Sie übernehme stattdessen die Leitung von Fidelity International und verantworte damit sämtliche Geschäfte des Fondsriesen außerhalb von Nordamerika.Nach nur zwei Jahren an der Spitze von M&G wechsele Anne Richards zu Fidelity International. Die Vorstandschefin werde den britischen Fondsanbieter im August verlassen und im Dezember in gleicher Funktion bei der internationalen Einheit der amerikanischen Asset-Management-Gruppe beginnen. Dies hätten die beiden Unternehmen mitgeteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...