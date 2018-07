Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach dem Abschluss des Übernahmeangebots von Eon für für Innogy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Anteil der angedienten Aktien erlaube Eon nun nach deutschem Recht die volle Kontrolle bei Innogy, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit könne Eon nun die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien an RWE weiterreichen, die wiederum diesen Deal bis Ende 2019 abschließen wolle./bek/jha/ Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-07-30/14:15

ISIN: DE0007037129