Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine neue Umfrage hat kurz vor dem Wochenende für Erstaunen gesorgt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". 1653 britische Bürger seien vom Meinungsforschungsinstitut "YouGov" im Auftrag der Zeitung "The Times" gefragt worden, ob sie eine Volksabstimmung über die Bedingungen des Austritts ihres Landes aus der Europäischen Union befürworten würden. ...

