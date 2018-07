Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die monatlichen Einzelhandelsumsätze entwickelten sich in Japan seit Jahresbeginn recht volatil und teils enttäuschend, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Heute früh seien die Juni-Zahlen veröffentlicht worden, deren Werte sich gegenüber Mai deutlich verbessert hätten (+1,8% auf Jahresbasis) und somit ein klein wenig über den Erwartungen gelegen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...