Am Wochenende hielten sich die Bitcoin-Bullen in Deckung. Kurzfristig dürfte die ETF-Fantasie in den Hintergrund rücken, erst Mitte August wird es spannend. Neue Kurstreiber sind nötig, damit der Sprung über den Abwärtstrend gelingt. Analysten zufolge könnte Gold eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Weiterlesen auf Bitcoin-Krypto.de

Den vollständigen Artikel lesen ...