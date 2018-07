TRIGO hat 100 Prozent des Kapitals von Supply Chain Services International, auch als SCSI bekannt, übernommen. SCSI hat seinen Geschäftssitz in Peoria im US-Bundesstaat Illinois und Betriebsniederlassungen in den USA, Europa und Asien. Diese Übernahme erfolgte im Rahmen der Strategie, mit der TRIGO sein Dienstleistungsportfolio auf fortschrittliche Lieferkettendienste ausdehnen und in neue Marktsegmente innerhalb der Transportbranche vorstoßen will.

SCSI wurde im Jahr 2001 von Pierre Lewin und Patrick Peronnet mit dem Ziel gegründet, die Beziehungen zwischen Zulieferern und Erstausrüstern zu stärken und diesen behilflich zu sein, Aufträge vertragsgemäß und zeitgerecht zu erfüllen und Ausfallsituationen zu vermeiden. SCSI hat einzigartige Kompetenzen bei der Konzipierung und Ausführung ausgefeilter Lieferketten- und Qualitätsmanagementlösungen für den Off-Highway-Fahrzeugmarkt entwickelt.

"Die Übernahme von SCSI stärkt unsere globale Marktführungsstellung durch die Bereitstellung eines einzigartigen Portfolios von leistungsstarken Qualitätsmanagementlösungen für internationale Fertigungslieferketten. Außerdem freue ich mich sehr, die talentierten Fachleute von SCSI mit ihren belegten Kompetenzen und einem starken Kundenfokus bei TRIGO begrüßen zu dürfen", erklärte Matthieu Rambaud, CEO von TRIGO.

"Ich bin äußerst gespannt auf die Aussicht, unseren Kunden eine exponentielle Steigerung unserer Fähigkeiten in der ganzen Welt bereitstellen zu können, denn das neue Team teilt unser Engagement und unseren kundenorientierten Ansatz", so Pierre Lewin. "SCSI ist unsere Schöpfung und hat eine tolle Reise hinter sich. Ich bin begeistert, an seinem nächsten Kapitel und an fortgesetzten Wachstum mit einer so ausgereiften und erfolgreichen Gruppe wie TRIGO teilzunehmen", ergänzte Patrick Peronnet.

Dies ist die zweite Übernahme, die TRIGO 2018 getätigt hat, und die sechste seit 2016, als das Private-Equity-Unternehmen ARDIAN erstmals Unterstützung für TRIGO bereitstellte.

Über SCSI

Seit nahezu 20 Jahren stellt SCSI Qualitätsinspektionen, reaktive Eingrenzung und Logistik in der gesamten Lieferkette für einige der erfolgreichsten Erstausrüster und Zulieferer in der ganzen Welt bereit. Wir sind da, wo Sie uns brauchen, in unserer Anlage, beim Erstausrüster oder beim Zulieferer. Wo auch immer in der Welt Sie sind, SCSI kann Ihre Probleme lösen.

http://www.scsinternational.com

Über TRIGO Group

TRIGO wurde 1997 gegründet. Das multinationale Unternehmen stellt operative Qualitätsmanagementlösungen für das herstellende Gewerbe, insbesondere in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, bereit. Mit einem Team von mehreren Tausend Fachkräften in über 20 Ländern auf vier Kontinenten bietet TRIGO ein umfassendes Portfolio an Qualitätssicherungsdiensten von Inspektion bis hin zu fachlicher Prüfung, Beratung und Schulung.

https://www.trigo-group.com

