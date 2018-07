PATRIZIA Immobilien AG: Erhöhung der Prognose 2018 - H1 2018 operatives Ergebnis von 72,5 Mio. EUR - Details zu Kostensynergien 2019 DGAP-Ad-hoc: PATRIZIA Immobilien AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis PATRIZIA Immobilien AG: Erhöhung der Prognose 2018 - H1 2018 operatives Ergebnis von 72,5 Mio. EUR - Details zu Kostensynergien 2019 30.07.2018 / 15:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Prognoseerhöhung für das operative Ergebnis 2018 auf 100,0 bis 110,0 Mio. EUR * Operatives Ergebnis in H1 2018 von 72,5 Mio. EUR (+106,6% im Vergleich zu H1 2017) * Kostensynergien von rund 22,0 Mio. EUR ab 2019 erwartet Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN DE000PAT1AG3) erhöht ihre Prognose für das operative Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 von einer Spanne von 85,0 bis 100,0 Mio. EUR auf eine Spanne von 100,0 bis 110,0 Mio. EUR. Die Gesellschaft hat auf Basis aktueller Berechnungen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 ein operatives Ergebnis in Höhe von 72,5 Mio. EUR erwirtschaftet, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 106,6% entspricht. Der strategiekonforme Abbau von Principal Investments (Eigenbestand) hat hierbei die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und aus Co-Investments im 1. Halbjahr 2018 deutlich positiv beeinflusst und ist in dieser Höhe nicht mehr im 2. Halbjahr 2018 zu erwarten, da ein Großteil der geplanten Verkäufe bereits im ersten Halbjahr 2018 realisiert wurde. Gleichzeitig haben Kostenoptimierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Akquisitionen von SPI, TRIUVA und Rockspring im 1. Halbjahr 2018 ihre Wirkung schneller als erwartet entfaltet. Die Nettoaufwandspositionen (operative Kosten) lagen mit 90,4 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2018 entsprechend unter den bisherigen internen Planungen. Aus diesem Grund passt die Gesellschaft ihre Prognose für die Nettoaufwandspositionen im Geschäftsjahr 2018 von einer Spanne von bisher 210,0 bis 230,0 Mio. EUR auf eine Spanne von 200,0 bis 210,0 Mio. EUR an. Insgesamt erwartet PATRIZIA im Vergleich zur ursprünglichen Kostenprognose 2018 aktuell jährliche Kostensynergien aus der Integration von SPI, TRIUVA und Rockspring in Höhe von rund 22,0 Mio. EUR, die bei unverändertem Geschäftsverlauf erstmals voll im Geschäftsjahr 2019 wirken werden. Zur Realisierung dieser Kostensynergien erwartet die Gesellschaft Restrukturierungskosten in Höhe von rund 30,0 Mio. EUR, die voraussichtlich im 2. Halbjahr 2018 anfallen, das operative Ergebnis jedoch nicht beeinflussen. Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts mit weiteren Details erfolgt am 7. August 2018. Kontakt: Martin Praum Group Head of Investor Relations Tel.: +49 821 50910-402 investor.relations@patrizia.ag 30.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA Immobilien AG Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 709175 30.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000PAT1AG3

AXC0154 2018-07-30/15:08