Berlin (ots) - Seit 2017 wächst der Messestandort Berlin dank einer Großbaustelle unter dem Funkturm: eine säulenfreie Kongress- und Eventhalle mit 15.000 qm² Nettogrundfläche für bis zu 11.500 Personen. Nun gilt es, einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung zu feiern - das Richtfest.



Zu diesem Ereignis sind Pressevertreter eingeladen: Mittwoch, 01. August 2018, 10.45 Uhr, Baustelle des hub27 Berlin



Aus diesem Anlass sprechen:



Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung, CEO, Messe Berlin GmbH



Bitte teilen Sie uns bis Dienstag, 31. Juli 2018, mit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen können. Nutzen Sie dazu bitte unsere Online-Akkreditierung: https://messe-berlin.press-registration.de/richtfest-hub27



Anfahrt: Sie gelangen zur Baustelle über den Eingang an Tor 25. Parkplätze für PKW befinden sich am Eingang Messe Süd - Anfahrt über Jafféstraße.



