Mit dem Fachforum »smart.living.building« in Halle 6 widmet die Messe den aktuellen Trends der Gebäudeautomatisierung inklusive der Beleuchtungstechnik ein dezidiertes Rahmenprogramm. Darüber hinaus veranschaulicht das Leuchtturmprojekt »Smart Living im E-Haus« des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) in derselben Halle, was heute mit vernetzen Gebäudetechnologien in der Praxis alles schon möglich ist.

Laut der ZVEI-Umfrage nutzt bereits jeder fünfte Deutsche zuhause vernetzte Funktionen. Gut 40 % davon steuern demnach Außen- und Innenbeleuchtung mittels Gebäudeautomatisierung. Nach diesen Ergebnissen ist Licht Spitzenreiter der Smart-Home-Anwendungen, gefolgt von Heizungssteuerung. Im Vergleich zum Vorjahr stieg in der Umfrage 2017 die Zahl der Nutzer intelligenter Gebäudetechnik durchschnittlich um fünf Prozentpunkte.

»Der Smart-Home-Markt entwickelt sich dynamisch. Immer mehr Menschen zeigen sich offen für die neuen technologischen Möglichkeiten im Bereich Smart Living«, erklärt Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Dortmund GmbH. »Gerade durch die ...

