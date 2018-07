=== *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 2Q, Seoul *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juni *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juli 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q, Romanel-sur-Morges 06:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H, London *** 07:00 DE/Freseni/us SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 2Q, Bad Homburg *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1H (10:00 PK), Mannheim *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q, Zürich 07:20 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H, Paris 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Frankfurt 07:30 DE/RIB Software SE, Ergebnis 2Q, Stuttgart *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:35 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 2Q, Wien *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juni saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1H, Oberkirch *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q, London *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1H, Baar *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 09:00 AT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vq/+3,0% gg Vj 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q, Kyoto *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: -15.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,2% *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj *** 11:00 EU/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,3% zuvor: 8,4% *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 IT/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q, Cincinnati *** 14:30 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H, Rom *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Mai 20 Städte PROGNOSE: k.A. zuvor: +6,6% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 62,3 zuvor: 64,1 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 125,5 zuvor: 126,4 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 2Q, Venlo *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2018 09:03 ET (13:03 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.