Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ExxonMobil nach Zahlen von 85 auf 83 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ölkonzern habe das dritte Quartal in Folge sowohl seine Annahmen als auch die Markterwartungen unterboten, schrieb Analyst Neil Mehta in einer am Montag vorliegenden Studie. Sämtliche Geschäftsfelder hätten Schwäche gezeigt. Der Experte senkte die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2018 bis 2022./bek/mis Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2018-07-30/15:34

ISIN: US30231G1022