NEW YORK (Dow Jones)--Zwar läuft die Berichtsperiode in den USA insgesamt erfreulich, dennoch hatten Aktienanleger in den vergangenen Sitzungen auch einige herbe Enttäuschungen zu verdauen. Daher stellen sich Händler zur Handelseröffnung an der Wall Street am Montag erneut auf mangelnde Kauflaune ein, der Aktienterminmarkt deutet indes einen unveränderten Beginn am Kassamarkt an. Auf den marktbreiten S&P-500 könnte der dritte Tage in Folge mit Verlusten warten.

Immerhin deutet sich nach der zweitägigen Talfahrt der Technologiewerte eine Stabilisierung an. Die Branchentitel waren durch die Enttäuschungen verbunden mit rasanten Einbrüchen des Kurses bei Facebook und Twitter belastet worden.

Bislang im Juli verbuchen die drei wichtigsten Indizes aber Aufschläge und dokumentieren damit die übergeordnet gute Berichtssaison, die Sorgen über die Handelsstreitigkeiten mehr als wettmacht. Der S&P-500 liegt seit Monatsbeginn 3,7 Prozent vorn, Dow-Jones und Nasdaq-Composite 4,9 bzw. 3 Prozent.

Anleger brächten die Rendite des S&P-500 zu großen Teilen mit der Stärke der "FANG-Aktien" in Verbindung, sagt ein Händler. "Tatsächlich sind 92 Prozent der Gewinne des S&P-500 im Jahr 2018 außerhalb der Großen sechs (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet und Netflix) auf einer gleichgewichteten Basis aufgetreten. Dies zeigt, dass es in diesem Jahr breite Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen."

Caterpillar überzeugt

Mehr Geld verdienen als bislang angepeilt will auch Catarpillar. Der Baumaschinenkonzern übertrifft die Markterwartungen und hebt die Gewinnprognose für 2018 an. Die Aktie legt vorbörslich um 2,9 Prozent zu.

CBS sinken nach ihrem Einbruch vom Wochenschluss um weitere 0,5 Prozent. Einiger Mitglieder des Verwaltungsrates des Medienkonzerns haben am Wochenende über eine mögliche Demission von CEO Les Moonves diskutiert, nachdem diesem Fehlverhalten gegenüber Frauen vorgeworfen worden war.

MGM Resorts International steigen um 0,2 Prozent. Der Kasinobetreiber gründet in den USA ein Gemeinschaftsunternehmen für Sportwetten und Onlineglücksspiel. MGM stößt damit in einen Markt vor, den das Oberste Gerichtshof der USA jüngst geöffnet hat.

WTI über 70 Dollar

Am Ölmarkt ziehen die Preise derweil an. US-Leichtöl der Sorte WTI wird erstmals seit zwei Wochen über der 70-Dollarmarke gehandelt. Händler sprechen von einer robusten Sommernachfrage in den US bei gleichzeitigen Angebotsproblemen in Staaten wie Venezuela oder Libyen.

"Der Erdölmarkt sendet eine Menge widersprüchlicher Signale aus", merken die Analysten von JBC Energy mit Blick auf die steigende Fördermenge in Saudi-Arabien und Russland an. WTI verteuert sich um 2,0 Prozent auf 70,02 Dollar je Fass, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,8 Prozent auf 74,91 Dollar.

Der Goldpreis fällt dagegen gefährlich nahe an die wichtige Unterstützungsmarke von 1.220 Dollar, die Feinunze verbilligt sich um 0,1 Prozent auf 1.222 Dollar. In der Woche der Notenbanken mit den Sitzungen der Federal Reserve, der Bank of Japan und der Bank of England dürfte es vor allem um das Thema der Straffung der Geldpolitik drehen. Dies seien keine guten Aussichten für das Edelmetall, heißt es.

Der Dollar neigt zur Schwäche, der ICE-Dollarindex büßt 0,2 Prozent ein. Während von der US-Notenbank kein konkreter Schritt erwartet wird, gibt es Spekulationen zur japanischen Notenbank in verschiedene Richtungen. Möglicherweise könnte das Inflationsziel gesenkt werden. Der Yen gibt zum Greenback leicht nach, der Euro steigt dagegen auf 1,1683 Dollar nach Wechselkursen um 1,1654 am Freitagabend.

Am US-Rentenmarkt "flirtet" die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wieder mit der 3-Prozent-Marke, sie steigt um knapp 3 Basispunkte auf 2,98 Prozent. Zwar rechnen Rentenhändler nicht mit einem Zinsschritt der Fed am Mittwoch, gleichwohl könnte die US-Notenbank den Weg für zwei weitere Zinserhöhungen im Jahr verbal ebnen, heißt es im Handel zur Schwäche der US-Anleihen.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 0,4 2,67 147,1 5 Jahre 2,86 1,5 2,84 93,4 7 Jahre 2,94 2,2 2,92 69,2 10 Jahre 2,98 2,8 2,95 53,8 30 Jahre 3,11 2,8 3,08 4,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08.30 Uhr Fr, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1682 +0,20% 1,1656 1,1649 -2,8% EUR/JPY 129,77 +0,33% 129,47 129,29 -4,1% EUR/CHF 1,1594 -0,01% 1,1600 1,1588 -1,0% EUR/GBP 0,8904 +0,14% 0,8893 0,8881 +0,2% USD/JPY 111,10 +0,14% 111,07 110,99 -1,4% GBP/USD 1,3117 +0,05% 1,3109 1,3116 -2,9% Bitcoin BTC/USD 8.139,89 -0,7% 8.164,77 8.007,19 -40,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,03 70,46 +2,0% 1,34 +18,6% Brent/ICE 74,77 74,29 +0,6% 0,48 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,27 1.223,33 -0,1% -1,06 -6,2% Silber (Spot) 15,51 15,50 +0,1% +0,01 -8,4% Platin (Spot) 825,20 830,30 -0,6% -5,10 -11,2% Kupfer-Future 2,78 2,79 -0,4% -0,01 -16,7% ===

