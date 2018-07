Zum 50-jährigen Jubiläum des Big Macs wird es bei McDonald's in den USA Münzen regnen. Am Donnerstag bekommen Kunden in 14.000 teilnehmenden Restaurants beim Kauf eines Big Mac einen MacCoin. Sie können die neue Währung ab Freitag bis Ende 2018 gegen einen kostenlosen Big Mac einlösen. In einem Interview mit "USA TODAY" erklärte McDonald's CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...