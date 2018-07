Mainz (ots) -



Montag, 6. August 2018, 23.15 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Auch mit 87 Jahren ist Jack Preger täglich auf dem Weg zu "seinen" Kranken auf Kalkuttas Straßen, um zu helfen, um Leben zu retten. Der Schweizer Dokumentarfilm "Doctor Jack - Ein Mann, ein Leben, ein Ziel" am Montag, 6. August 2018, 23.15 Uhr, in 3sat widmet sich der außergewöhnlichen Arbeit und Lebensgeschichte Pregers.



Jack Preger hat sein Leben in den Dienst der Armen und Kranken gestellt: Seit 45 Jahren ist er täglich unterwegs und behandelt die Menschen, die sich eine medizinische Versorgung nicht leisten können. Die Filmemacher Pierre-Antoine Hiroz und Benoît Lange begleiten Jack Preger auf den Straßen Kalkuttas, zeigen Schmerz und Leid, das ihn umgibt, erzählen aber auch von Pregers positiven Erlebnissen und seiner Lebensfreude. Die Kamera ist dabei, wenn Preger die Krankenstationen aufsucht, und sie gibt Pregers Patientinnen und Patienten ein Gesicht. Der Film blickt auf "Doctor Jacks" Arbeit und auf seine Geschichte, wie es dazu kam, dass ein Kind mit jüdischen Wurzeln, aufgewachsen in Manchester, mit abgeschlossenem Wirtschaftsstudium, erst Bauer und dann Jahre später Arzt in den Straßen von Kalkutta wurde. Woher hat Preger die Energie geschöpft, aus dem Nichts, Krankenhäuser und Schulen aufzubauen?



