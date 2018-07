Caterpillar Inc. übertraf im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Anteilsschein von 2,97 US-Dollar die Analystenprognosen von 2,73 US-Dollar und steigerte seinen Umsatz mit 14 Mrd. US-Dollar über die Erwartungen von 13,88 Mrd. US-Dollar. Zeitgleich hob Caterpillar seine Gewinnprognose für 2018 noch an. Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen jetzt mit einem Gewinn je Aktie von 11,00 bis 12,00 US-Dollar. Der Baumaschinenhersteller sieht Verbesserungen in den meisten Sektoren. Eine starke Nachfrage spürt der Konzern insbesondere im Öl- und Gas- sowie im Bergbaugeschäft. Die jüngst von der US-Regierung verhängten Zölle werden sich in der zweiten Jahreshälfte zwar auf die Rohstoffkosten mit 100 bis 200 Mio. US-Dollar niederschlagen, ausgeglichen soll dieser Effekt größtenteils aber durch Preiserhöhungen und eine Steigerung der Effizienz. Vorbörslich wird das Papier zwischen 147,30 - 147,40 US-Dollar taxiert.

