76,8 Prozent hat Kambodschas Regierungspartei offiziell bekommen und feiert ihren Sieg. Kritiker sehen hingegen den Beginn einer Diktatur.

Nach der Wahl in Kambodscha hat die regierende Volkspartei sich selbst zum Sieg gratuliert. Nach vorläufigen offiziellen Ergebnissen erhielt sie 76,8 Prozent der gültigen Stimmen. Vertreter der verbotenen oppositionellen Nationalen Rettungspartei beschrieben die Wahl am Montag aber als Ende der Demokratie in dem südostasiatischen Land.

Die Rettungspartei war als einzige Partei so beliebt und organisiert, dass sie Chancen auf einen Sieg hatte, bis sie im vergangenen Jahr durch das Oberste Gericht aufgelöst wurde. Einige ehemalige Führungskräfte veröffentlichten im indonesischen Jakarta eine Erklärung, in der es hieß, nach der "Scheinwahl" habe eine Diktatur die vorherige nominelle Demokratie abgelöst. Sie ...

