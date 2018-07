Die Absprachen mit anderen EU-Staaten zur Rücknahme von Migranten könnten sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums verzögern. "Es kommen Umstände hinzu, die möglicherweise für die Verhandlungen nicht gerade vorteilhaft sind", sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. Die verheerenden Waldbrände in Griechenland mit vielen Toten könnten "möglicherweise zu leichten Verzögerungen führen". Auf Nachfrage fügte hinzu: "Das können wir im Augenblick noch nicht an Tagen bemessen."

Innenminister Horst Seehofer hatte wiederholt erklärt, er wolle bis Ende Juli oder Anfang August Klarheit darüber haben, ob andere EU-Staaten zur beschleunigten Rücknahme von Flüchtlingen bereit sind. Die Gespräche mit Italien, Griechenland und Spanien dauerten an, sagte die Sprecherin. Seehofer sei weiter zuversichtlich, dass um den Monatswechsel herum deutlich werde, ob es Vereinbarungen geben werde./hrz/DP/she

AXC0167 2018-07-30/15:59