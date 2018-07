Ein eigenes Auto ist in ländlichen Gegenden oft unverzichtbar. Per App bei Bedarf ein Auto bestellen und nur die genutzte Strecke bezahlen? Das wird meist nur in Großstädten angeboten. Doch es gibt neue Initiativen.

Schöne neue Welt der Mobilität: Per U-Bahn zum Hauptbahnhof, im Fernzug bis zur nächsten Großstadt, dort weiter via Carsharing - oder per App einen Wagen bestellen und auf dem Weg umweltfreundlich möglichst andere Fahrgäste aufsammeln. So sieht die Volkswagen-Tochter Moia die Zukunft. Sie hat einen modernen Shuttle-Betrieb in Hannover gestartet. "Ride-Sharing", heißt das Zauberwort, es geht um eine Art Sammeltaxi. Im Fokus stehen Menschen ohne eigenes Auto. Aber was tun auf dem Land?

Traditionell sagen Menschen dort: Ein eigenes Auto muss sein, sonst sieht es mit der Mobilität düster aus, wenn Busse höchstens alle zwei Stunden fahren. Zugleich sprechen Auto-Branchenexperten wie Stefan Bratzel von einem Paradigmenwechsel - Autokauf und -besitz sind dank Digitalisierung nicht mehr alternativlos. Viele Anbieter tummeln sich in der Branche, Moia ist keineswegs allein. Nur auf dem Land ist davon wenig zu spüren.

An der Stelle kommt etwa der Ecobus in Bad Gandersheim - westlich des Harzes - ins Spiel. Den testet das Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation dort noch bis Anfang August. Fünf Kleinbusse sind im Einsatz, die Fahrgäste können ihre Tour per App, Internet oder Telefon buchen. Ein von den Forschern entwickelter Algorithmus sorgt dafür, dass Fahrgäste mit ähnlichem Start und Ziel unterwegs aufgelesen werden, feste Fahrpläne oder Linien gibt es nicht. "In der Großstadt ist es relativ leicht, das kostendeckend zu machen", sagt Ecobus-Projektleiter Stephan Herminghaus. Im ländlichen Raum sei es viel schwieriger, "geht aber auch".

Mit dem Ecobus sei man im Gespräch mit anderen Betreibern, das Konzept sei "zusammen mit der öffentlichen Hand" entwickelt worden. Die Kleinbusse seien Teil des öffentlichen Nahverkehrs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...