Der Danske Bank Chefanalyst Arne Rasmussen geht davon aus, dass das Paar in den nächsten Wochen am unteren Ende der 1,21-1,15 Range gehandelt wird. Wichtige Punkte "Der EUR/USD konnte einen Teil seiner EZB-induzierten Verluste abbauen, während die US Daten am Freitag in den Augen der Investoren enttäuschend ausgefallen waren." "Für die Zukunft erwarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...