Der Bauernverband will, dass der Staat die hitzebedingten Ernteausfälle mit einer Milliarde Euro kompensiert. Dahinter wird ein bedenklich verschobenes Verständnis der Rolle des Staates in der Wirtschaft erkennbar.

Dass Bauern durchaus schlau sind, weiß nicht nur der Volksmund. Vermutlich spekuliert Bauernverbandschefs Joachim Rukwied mit seiner Forderung nach einer Milliarde Euro für "Liquiditätshilfen" darauf, dass man sich in der Bundesregierung, die gerade eine milliardenschwere Rentengarantie in die Wege leitet, denkt: Auf eine Milliarde mehr oder weniger wird es uns doch wohl auch nicht ankommen. Schließlich wachsen und gedeihen die öffentlichen Haushalte in Deutschland wie nie zuvor. Um nicht zu sagen: Sie wuchern geradezu. Da kann man doch die Bauern, auf deren Feldern das Gemüse und Getreide wegen der Hitze weniger gut wächst als die Staatseinnahmen, nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Außerdem sind Bauern auch Wähler.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner - selbst ehemalige Weinkönigin - hat vor einem Treffen mit den Landwirtschaftsministern der Bundesländer, das am Dienstag stattfinden soll, bereits ein gewisses Verständnis angedeutet, vertröstete allerdings auf das Erscheinen des bundesweiten Ernteberichts Ende August: "Auf dieser Grundlage werden wir die Entscheidung möglicher Hilfen - zusätzlich zu den bereits bestehenden - treffen können, die gegebenenfalls der Bund mit den Ländern zusammen anbieten kann."

Rukwied will, wie er sagt, mit den Liquiditätshilfen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...