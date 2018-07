Die Cision Communications Cloud® wird die erste Earned-Media-Plattform zur Messung, Analyse und Optimierung der Leistungsfähigkeit von visuellen Inhalten über alle Kanäle hinweg



Chicago (ots/PRNewswire) - Cision (NYSE: CISN) gab heute die Übernahme der technischen Assets des Berliner Unternehmens ShareIQ bekannt. Die ShareIQ-Plattform basiert auf einer zum Patent angemeldeten Technologie, die ursprüngliche visuelle Inhalte sowie geteilte und erneut veröffentlichte Kopien bestimmter Bilder entdeckt, analysiert und indiziert. Mit der Integration der ShareIQ-Technologie in die Cision Communications Cloud wird Cision branchenweit die erste Earned-Media-Plattform, die sowohl Text- als auch Bildinhalte überwachen, analysieren und bewerten kann.



"Die Cision Communications Cloud ist die Technologiegrundlage für das Earned-Media-Management, eine neue Disziplin, in der professionelle Kommunikatoren in der Lage sind, die Kunst des Geschichtenerzählens mit der Macht und dem Wissen der Daten zu verbinden, um die Kommunikation als kritischen Treiber des Geschäftswerts zu etablieren", sagte Kevin Akeroyd, CEO von Cision. "Angesichts der Tatsache, dass täglich mehr als drei Milliarden Bilder ins Internet hochgeladen werden und täglich mehr als 95 Millionen Bilder in Kanälen wie Instagram hinzugefügt werden, werden die Earned Media immer visueller. ShareIQ ist der neueste unserer sorgfältig ausgewählten Technologiezukäufe, um die Cision Communications Cloud zur verlässlichsten in der Branche zu machen - und zur ersten, die Kommunikationsprofis eine Möglichkeit bietet, den wahren geschäftlichen Einfluss des Marktes für visuelle Inhalte zu nutzen."



Herkömmliche Überwachungsmethoden basieren auf der Text- und Hashtag-Erfassung, um Bilder und Logos nachzuverfolgen. Da der Großteil der internetbasierten Bilder jedoch nicht mit Text oder Hashtags verknüpft ist, fehlt den herkömmlichen Systemen die Möglichkeit, den Einfluss von visuellen Inhalten wirklich nachzuverfolgen und zu messen. Die Technologie von ShareIQ ist die erste, die Markenbilder und -logos unabhängig von Text und Hashtags über alle sozialen, Web- und digitalen Kanäle hinweg erkennt.



Die Lösung von ShareIQ zeichnet die Verlaufsgeschichte und den Weg jedes Bildes ab, um Informationen über die Reichweite und die Einbindung sowie Einblicke darüber zu bieten, wo und von wem das Bild geteilt wird - von einem Verlag oder einem einzelnen Influencer.



Außerdem bietet ShareIQ die Möglichkeit, benutzerdefinierte Zielgruppen von Personen zu erstellen, die bestimmte visuelle Inhalte angesehen, geliked oder geteilt haben. In Verbindung mit den etablierten Partnerschaften von Cision wie LiveRamp und MediaMath können diese Zielgruppen auf jede beliebige Datenmanagement-Plattform hochgeladen werden, um eine gezielte digitale Werbung zu erleichtern.



ShareIQ kann markengenerierte, nutzergenerierte und influencergenerierte Bilder nachverfolgen und ebenso die kompetitiven visuellen Inhalte der Marke nachverfolgen und analysieren.



Die ShareIQ-Technologie ist ab sofort für aktuelle Kunden der Cision Communications Cloud verfügbar. Die Technologie wird bis Ende diesen Jahres vollständig in den Plattform-Workflow integriert, um eine nahtlose Zielgruppenadressierung, Verbreitung und Analyse der visuellen Earned-Media-Marketingaktivitäten zu ermöglichen. Um mehr über die Cision Communications Cloud zu erfahren, klicken Sie bitte hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2198543-1&h=16254869& u=http%3A%2F%2Fpr.cision.com%2Fpr-software%3Futm_medium%3Dpaidsearch% 26utm_source%3Dgoogle%26utm_content%3Dproduct%26utm_term%3D%2Bcision% 2520%2Bcloud%2520%2Bcommunication%26utm_campaign%3Dseer-communication %2Bcloud-brand-us-bmm--ppclp-prsoftware%26gclid%3DCj0KCQjwu_jYBRD8ARI sAC3EGCLlFTbdHpk_GihBiQ413PuMmA8cWNK1gP8d95RJXXKquNgMESHck08aArTDEALw _wcB&a=hier).



