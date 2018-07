Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen bauen am Montagnachmittag die Verluste leicht aus. Die Berichtssaison liefert keine Kaufgründe. Wie Morgan Stanley anmerkt, haben die Unternehmensgewinne in Europa bislang die Erwartungen nicht erreicht. Während die Umsätze über den Prognosen lägen, hätten die bisher vorliegenden Gewinne die Schätzungen um 5 Prozent verfehlt. Insgesamt gebe es 7 Prozent mehr negative als positive Überraschungen. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 12.817 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.516 nach unten.

Besonders im Blick steht der Technologiesektor nach zuletzt enttäuschenden Quartalszahlen. In Europa geht es für die Branche um 1,3 Prozent nach unten. Angesichts ihrer extrem hohen Bewertung muss auch ein starker Wachstumspfad eingehalten werden. Schon kleinste Abweichungen reichen ansonsten für scharfe Kurskorrekturen nach unten. Zunächst hatte hier Netflix enttäuscht, gefolgt vom Facebook-Kurseinbruch und zuletzt kam zu Ende der Woche Intel unter die Räder. Die Angst wächst nun, dass auch Apple mit ihren bevorstehenden Daten enttäuscht. Apple legt am Dienstag Geschäftszahlen vor.

Negative Interpretationen überwiegen

In Europa überwiegen negative Interpretationen der Quartalszahlen. So brechen die Aktien der Brauerei Heineken um 5,2 Prozent ein. Denn während der Umsatz im ersten Halbjahr auf organischer Basis um gut 5 Prozent wuchs, legte der operative Gewinn nur um 1,3 Prozent zu. "Das Unternehmen hat die Kosten nicht in Griff", sagte ein Marktteilnehmer. Die Prognose für die operative Marge hat Heineken um 20 Basispunkte gesenkt.

Auch bei Air Liquide kommen die Geschäftszahlen nicht so gut an, die Aktien fallen 2,4 Prozent. Für die Linde-Aktie im DAX geht es 0,7 Prozent nach unten. Nach Zahlenausweis geht es für Mediaset indes um 0,7 Prozent nach oben. Die Umsätze für das zweite Quartal sind nach Einschätzung von Goldman Sachs über den Erwartungen ausgefallen und der Ausblick sei überraschend stark. Die Hauptrisiken sieht Goldman in einem stärkeren Wettbewerb durch RAI und in weiteren Verzögerungen bei der Beilegung des Bezahl-TV-Streits mit Vivendi.

Patrizia reagieren mit Aufschlägen von 2,8 Prozent auf die Anhebung der Prognose. Das Unternehmen sieht das operative Ergebnis im laufenden Jahr nun bei 100 bis 110 Millionen Euro nach bisher 85 bis 100 Millionen. Laut Händlerangaben liegt die Markterwartung bislang bei 97 Millionen Euro.

Gea überrascht endlich mal positiv

Siemens Healthineers fallen nach Zahlenausweis um 1,9 Prozent, ein gesundes Absatzwachstum wurde durch Dollarbelastungen aufgefressen. Umgekehrt springen Gea im MDAX um 6,6 Prozent. "Das ist das erste Mal seit Jahren, dass Gea positiv überrascht", applaudiert ein Händler. Die Prognosen für die Quartalszahlen seien teils um gut 10 Prozent übertroffen worden. Der Margendruck halte aber an.

Thyssenkrupp fallen im DAX um 1,7 Prozent. Die Krupp-Stiftung hat noch einmal eine Aufspaltung des Konzerns ausgeschlossen. Deutsche Bank setzen die jüngste Stabilisierung fort und führen mit Aufschlägen von 2,7 Prozent die Liste der DAX-Gewinner an. SAP stehen wie der gesamte Technologiesektor unter Druck und geben 2,3 Prozent nach.

Auch Bet-at-Home stehen stark unter Druck. Der Kurs fällt um 8,4 Prozent. Händler meinen zwar, der Ausblick sei vergleichsweise gut. Angesichts eines EBITDA von 10,9 Millionen Euro im ersten Halbjahr gebe es aber Zweifel, ob die Prognose von 36 bis 40 Millionen Euro erreicht werden könne. Im TecDAX geben Morphosys um 3,3 Prozent nach. Die Deutsche Bank hat ihr Votum "Kaufen" zurückgenommen und empfiehlt nur noch ein "Halten" der Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.516,35 -0,31 -10,83 0,35 Stoxx-50 3.152,16 -0,34 -10,61 -0,81 DAX 12.817,45 -0,33 -42,95 -0,78 MDAX 26.959,36 -0,06 -15,92 2,90 TecDAX 2.926,03 -0,91 -26,73 15,70 SDAX 12.361,61 -0,25 -31,01 3,99 FTSE 7.697,62 -0,05 -3,69 0,18 CAC 5.500,62 -0,20 -11,14 3,54 Bund-Future 161,49% -0,64 1,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08.30 Uhr Fr, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1706 +0,40% 1,1656 1,1649 -2,6% EUR/JPY 129,94 +0,45% 129,47 129,29 -4,0% EUR/CHF 1,1593 -0,02% 1,1600 1,1588 -1,0% EUR/GBP 0,8913 +0,23% 0,8893 0,8881 +0,3% USD/JPY 111,00 +0,04% 111,07 110,99 -1,5% GBP/USD 1,3134 +0,18% 1,3109 1,3116 -2,8% Bitcoin BTC/USD 8.133,74 -0,8% 8.164,77 8.007,19 -40,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,61 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,45 0,40 0,02 USA 2 Jahre 2,68 2,67 0,79 USA 10 Jahre 2,98 2,95 0,57 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,10 0,05 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,18 70,46 +2,2% 1,49 +18,6% Brent/ICE 75,08 74,29 +1,1% 0,79 +16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,09 1.223,33 +0,1% +0,77 -6,1% Silber (Spot) 15,49 15,50 -0,0% -0,01 -8,5% Platin (Spot) 827,75 830,30 -0,3% -2,55 -11,0% Kupfer-Future 2,78 2,79 -0,2% -0,01 -16,5% ===

