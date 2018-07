Die NordLB hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 140 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Hoffnung auf eine Anhebung der Ziele für dieses Jahr sei trotz ansprechender Resultate enttäuscht worden, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Unsicherheitskomponente stellten die Eingriffe der chinesischen Regierung in den heimischen Solarmarkt dar, deren Auswirkungen auf das Geschäft des Spezialchemiekonzerns noch nicht zu überschauen seien./la/she Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0130 2018-07-30/16:52

ISIN: DE000WCH8881