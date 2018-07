Die Quartalszahlen beim kriselnden Maschinenbauer Gea Group haben die Anleger am Montag überzeugt. Der Konzern hat den höchsten Auftragseingang erzielt, den er jemals in einem Quartal erreicht hat. Was das für die Aktie bedeutet, worauf Anleger achten sollten. Von Annika Kintscher

