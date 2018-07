Die Aktien des Versorgers Eon (EON SE) haben am Montagnachmittag kräftig nachgegeben und sind an das Ende des Dax (DAX 30) gerutscht. Zugleich legten Innogy (innogy SE) im MDax nach einer Mitteilung Eons über die Höhe des ihr im Zuge der Innogy-Übernahme angedienten Anteils an der RWE-Ökostrom- und Netztochter deutlich zu.

